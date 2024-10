Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi eröffnet die Biennale für öffentliche Kunst in Abu Dhabi mit dem Thema „Public Matter"

ABU DHABI, VAE, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die erste Ausgabe von der Public Art Abu Dhabi Biennale wird am 15. November 2024 eröffnet und bringt Kunstinstallationen und Performances von mehr als 70 in den VAE ansässigen und internationalen Künstlern zusammen, die in Abu Dhabi und Al Ain ortsspezifische Installationen als Antwort auf das Biennalthema „Public Matter" schaffen. Zu den Künstlern, die vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) im Rahmen der Initiative Public Art Abu Dhabi organisiert werden, gehören Allora & Calzadilla, Arquitectura Expandida, Christopher Joshua Benton, Farah Al Qasimi, guBuyoBand, Hashel Al Lamki, Kabir Mohanty, Khalil Rabah, Oscar Murillo, Radhika Khimji, Sammy Baloji, Tarik Kiswanson, Wael Al Awar, Zeinab Alhashemi und andere.

Die erste Public Art Abu Dhabi Biennale erforscht den Begriff „öffentlich" und definiert ihn im Kontext von Abu Dhabi. Zu verstehen, was öffentliche Räume ausmacht, ist entscheidend, um die einzigartigen Merkmale der Stadt zu erfassen. Das öffentliche Leben in Abu Dhabi wird durch verschiedene Faktoren geprägt, darunter Umweltbedingungen, kommunale Lebensweise, Einheimische, Architektur und Stadtplanung. An einem Ort, an dem die natürliche Umgebung dominiert und die Art, den Ort und die Zeit bestimmt, an denen sich die Menschen versammeln, ist es wichtig zu hinterfragen und zu lokalisieren, was es bedeutet, öffentlich zu sein.

Darüber hinaus ist Abu Dhabi in den letzten fünf Jahrzehnten zur Heimat einer vielfältigen Bevölkerung geworden, die durch die Einwanderung ausländischer Experten gewachsen ist. In diesem Zusammenhang sind Werte wie Gastfreundschaft und Großzügigkeit, die für die Lebensart und die Kultur von Abu Dhabi unabdingbar sind, noch wichtiger geworden, zumal die Stadt weiter wächst und sich ausdehnt. Die erste Public Art Abu Dhabi Biennale zielt daher darauf ab, die kulturellen Vorstellungen verschiedener vorübergehender Gemeinschaften und die Bedingungen, unter denen diese Gemeinschaften öffentlich werden, zu erforschen.