Regierung überzeugt von Unabhängigkeit der Commerzbank

Wieso sollte man sich bei so einem Angriffsversuch passiv verhalten? Sollte die CoBa ihre Eigenständigkeit verlieren, ist Bettina Orlopp als Managerin erledigt.

Sie hat die Zielrichtung bereits klar kommuniziert, auch wenn Marion Höllinger bereits von Frau zu Frau für die Übernahme wirbt.



Als letztes Mittel bliebe noch, die Übernahme per Gesetz zu untersagen und die CoBa zur kritischen Infrastruktur zu zählen.

Der Arbeitnehmerdruck wird der Politik auch dahingehend schon Beine machen.



Glaub mir, Frau Orlopp wird eine nette Abfindung geboten, die braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Frau Höllinger macht das schon ganz gut, Sie hat ja auch die Bundesregierung zum Verkauf der Anteile "verführt". 💕



Per Gesetz wird man diese Übernahme nicht untersagen können, die Coba gehört nicht zur kritischen Infrastruktur und was soll denn das Gerede, dass Banken grenzüberschreitend in Europa fusionieren sollen, dürfen nur deutsche Banken ausländische Banken übernehmen, oder wie ist das zu verstehen??? Arbeitnehmerdruck gibt es bei den meisten Übernahmen, logisch aber zwecklos!





