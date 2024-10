Eurokurs steigt zum US-Dollar - Konjunkturdaten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch mit Rückenwind europäischer Wirtschaftssignale zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg zuletzt im New Yorker Handel auf ein Tageshoch von 1,0871 US-Dollar. Am Vorabend hatte der Kurs zur gleichen Zeit nur leicht über 1,08 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0815 (Dienstag: 1,0774) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9246 (0,9281) Euro.

Konjunkturdaten aus der Eurozone waren besser als erwartet ausgefallen, was die Gemeinschaftswährung im frühen europäischen Handel stützte. Frankreichs Wirtschaft hatte in den Sommermonaten vor allem dank der Olympischen Spiele etwas stärker an Schwung gewonnen als von Analysten prognostiziert. Auch die spanische Wirtschaft entwickelte sich besser als erwartet. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone konnte ihr vergleichsweise hohes Wachstumstempo in den Sommermonaten überraschend halten.