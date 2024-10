Nahost-Gipfel arabischer und islamischer Länder in Riad Saudi-Arabien hat Vertreter von mehr als 50 arabischen und weiteren islamischen Staaten erneut zu einem Gipfeltreffen zum Krieg im Nahen Osten eingeladen. Bei dem Gipfel am 11. November in Riad solle es um die "sündhafte israelische Aggression gegen …