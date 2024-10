Habeck und Scholz glauben wohl immer noch an das grüne Wirtschaftswunder - und werden sich heute sicher gefreut haben, dass die deutsche Wirtschaft im 3.Quartal um sage und schreibe 0,2% gewachsen ist. Aber das täuscht: diese Zahl kam nur zustande, weil das Vorquartal um -0,2% nach unten revidiert wurde - faktisch also stagniert die deutsche Wirtschaft mit Null-Wachstum weiter. Und das ist kein Zufall, sondern auch die Folge einer von Habeck vorangetriebenen und von Scholz geduldeten Wirtschafts-Politik, die glaubt, der Staat wisse es besser als die Wirtschaft. In den USA heute vor allem starke ADP-Arbeitsmarktdaten - nun wartet die Wall Street auf die Zahlen von Microsoft und Meta - es steht viel KI-Euphorie auf dem Spiel!

Das Video "Habeck, Scholz: Geisterfahrer des grünen Wirtschaftswunders - Fakten-Check!" sehen Sie hier..

Das Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=IEngAnS49Eg