PAN GLOBAL BEGINNT ZUR VORBEREITUNG AUF DAS ERSTE BOHRPROGRAMM MIT GEOPHYSIKALISCHEN BODENUNTERSUCHUNGEN IM KUPFERZIEL BRAVO, ESCACENA-PROJEKT

Hochrangige 2,0 km x 1,5 km große Schwerkraftanomalie bei Bravo, die mit einer großen Blei-Zink-Anomalie im Boden zusammenfällt

Elektromagnetische Hubschrauberanomalien liefern zusätzliche starke Indikatoren für eine Sulfidmineralisierung in Verbindung mit dem Schwerkraftziel

IP-Untersuchung läuft, um Ziele für Bohrungen abzugrenzen

Aufgestockte Private Placement-Finanzierung steht kurz vor dem Abschluss

VANCOUVER, BC, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekannt zu geben, dass es eine induzierte Polarisationsuntersuchung („IP") eingeleitet hat, um Prioritäten zu setzen und erste Bohrlochstandorte am Ziel Bravo („Bravo") innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Escacena („Escacena") im iberischen Pyritgürtel in Südspanien festzulegen.

„Die jüngsten Ergebnisse der geochemischen Bodenproben und der Schwerkraftuntersuchung liefern starke Hinweise darauf, dass das große Ziel Bravo eine verborgene vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) unter einer flachen Abdeckung darstellen könnte, ähnlich wie die nahe gelegene Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana von Pan Global. Die IP-Untersuchung wird dazu beitragen, Sulfidkonzentrationen zu identifizieren, die mit einer potenziellen Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen; Bohrungen werden voraussichtlich bald nach deren Abschluss folgen", sagte Tim Moody, President & CEO von Pan Global.

„Die Daten der elektromagnetischen Hubschrauberuntersuchung (HEM) weisen auch auf niedrige Widerstandsanomalien auf mehreren Linien hin, die mit dem Schwerkraftziel zusammenfallen, was einen zusätzlichen positiven Indikator für eine potenzielle Sulfidmineralisierung darstellt. IP-Untersuchungen in Kombination mit der Schwerkraft haben sich bei der Entdeckung der Kupfermineralisierung La Romana als effektiv erwiesen", sagte Moody.

Die geplante IP-Untersuchung am Ziel Bravo wird auf eine 2,0 km x 1,5 km große Schwerkraftanomalie abzielen, die mit einer anomalen Bodengeochemie von Blei plus Zink (Pb+Zn) und Silber zusammenfällt. Die IP-Vermessungsmethode wird ein Dipol-Dipol-Verfahren mit einem Dipolabstand von 50 Metern sein und sieben Linien (12 bis 15 Linienkilometer) umfassen. Es wird erwartet, dass die Fertigstellung etwa zwei bis drei Wochen dauern wird (Abbildung 1).