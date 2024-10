Keine Diskussion über Trainer Sahin

DORTMUND (dpa-AFX) - Auch nach dem frühen Ausscheiden im DFB-Pokal will Borussia Dortmund keine Diskussion um Trainer Nuri Sahin aufkommen lassen. "Wir führen ausschließlich Diskussionen darüber, wie wir unsere Qualität auf den Platz bekommen bzw. Spiele gewinnen. Über nichts anderes", antwortete BVB-Geschäftsführer Lars Ricken der "Bild" auf die Frage, ob es auch bei einer weiteren Niederlage am Samstag gegen RB Leipzig keine Trainer-Diskussion geben werde.

Die Dortmunder stecken früh in der Saison in einer sportlichen Krise, am Dienstag waren sie in der 2. Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg ausgeschieden. Auch in Bundesliga und Champions League gab es zuletzt Rückschläge./ban/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 3,405 auf Tradegate (30. Oktober 2024, 21:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,08 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 377,00 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,4000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +46,84 %/+76,21 % bedeutet.