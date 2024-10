Wie TLX SYSTEMS OG mit innovativen Kamerasystemen Vandalismus eindämmt und Baufortschritte dokumentiert (FOTO)

Scheifling (ots) - Die Herausforderung der Baustellensicherheit



Baustellen sind oft ein Ziel für Vandalismus und Diebstahl, was für

Bauunternehmen erhebliche Probleme mit sich bringt. In dieser unsicheren

Umgebung hat sich die TLX SYSTEMS OG (https://baustellen-ueberwachung.at/) der

Herausforderung angenommen und bietet innovative Kamerasysteme an, die speziell

für die Anforderungen der Bauwirtschaft entwickelt wurden. Das Ziel? Baustellen

sicherer zu machen, den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen und gleichzeitig

die wirtschaftlichen Auswirkungen von Schäden zu minimieren.



Die neueste Technologie von TLX SYSTEMS ermöglicht nicht nur eine effektive

Echtzeitüberwachung von Vandalismus und Diebstahl, sondern bietet auch

zusätzliche Vorteile: Die Kamerasysteme erfassen und dokumentieren den

Baufortschritt detailliert und bieten sogar die Möglichkeit, nach Abschluss der

Bauphase Zeitraffervideos in 4K-Kinoqualität zu erstellen. Außerdem sind sie

DSGVO-konform, da die Bauarbeiter auf Wunsch verpixelt werden können, um ihre

Privatsphäre zu wahren - ein wichtiger Punkt, da viele Bauarbeiter und

Firmenchefs keine permanente Überwachung der Mitarbeiter wünschen.









Was die Kameras von TLX SYSTEMS OG (https://baustellen-ueberwachung.at/) so

besonders macht, sind ihre hochmodernen Funktionen. Neben der präzisen

Videoüberwachung und den intelligenten Bewegungsdetektoren, die Bedrohungen

sofort erkennen, bieten die Systeme eine Echtzeitübersicht über den

Baufortschritt. Dies ermöglicht eine effektivere und schnellere Kommunikation

zwischen Bauleitern und anderen Akteuren. Gleichzeitig können Bauleiter den

Baufortschritt aus der Ferne verfolgen und die Arbeitsschritte effizient

steuern, was Kosten und Zeit spart.



Die Kameras helfen außerdem, Mitarbeiterengpässe auszugleichen und die Planung

von Wetterschichten zu optimieren. Besonders vorteilhaft ist, dass Bauleiter

mehrere Baustellen gleichzeitig überwachen können. Das bedeutet weniger

Anfahrten und eine geringere Überstundenbelastung für das Team.



Darüber hinaus ermöglichen die Kamerasysteme eine Echtzeit-Kommunikation und

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren auf der Baustelle. Bauschritte,

insbesondere mit dem Kran, können schneller eingeleitet werden, was zu einem

flüssigeren und effizienteren Baumanagement führt.



Baustellendokumentation ist ein weiterer wichtiger Vorteil: Mit den

Kamerasystemen lassen sich Konflikte und Streitigkeiten nachhaltig lösen, da

alle Bauphasen detailliert dokumentiert werden. Dies dient sowohl als Seite 2 ► Seite 1 von 2



