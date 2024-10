US-Börsen lassen nach - Warten auf Microsoft-Quartalszahlen

wie bereits angedeutet, kommt meine übliche Statistik diesmal etwas früher. Zum einen hab ich nächste Woche ziemlich viele Termine und Vorbereitungen für Bali, zum anderen reicht mir der Betrag schon jetzt und gerne "schiebe" ich die restlichen Dividenden in den November, wo es evtl. etwas enger mit den Eingängen wird. Tja, läuft alles nach Plan und ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Dividendenprojekt. Diesen Monat immerhin fast 200€ mehr als im Vorjahr und nach 10 Monaten ca. 9,6% mehr an Einnahmen als im Zeitraum 2023. 👍Und das bei einer schönen Gesamtrendite welche sich an den beiden großen Indizes DAX & DOW orientiert. So darf es ruhig weitergehn. Und wenn man bedenkt dass ich bis heute 369 Einzelzahlungen erhalten hab, kann man sich ausrechnen dass meine Strategie auf einer breiten Streuung basiert, ohne die Gefahr von Klumpenrisiko welches das Projekt auf einen Schlag ins Wanken bringen könnte. Zumindestens für meine Gemütslage bzw. mein Risikoprofil die beste Entscheidung ever.Hab ja bereits erwähnt dass ich bis Ende 2025 jetzt doch noch sporadische Käufe tätigen werde - welche sich aber nicht ausschließlich an der DR orientieren werden. Vielmehr will ich da paar wachstumsorientierte Unternehmen auswählen, evtl. gepaart mit einer neuen Flagge um den Original-NBIM in Punkto Länderzahl wieder einzuholen. Da hab ich diesen Monat mit Shelly/Allterco und Halma (beides eigentlich altbekannte) schon die ersten Schritte gemacht.Auch eine ExlService ist neu im Depot. Und es werden bestimmt noch paar interessante Werte folgen.TSMC +100%, Seplat +85%, Iron Mountain +85%, KB Financial +78%, Trade Desk +66%Kumba Iron -39%, Fortescue -34%, Orca Energy -33%, SQM -33%, Ecopetrol -31%Jan 743,96€Feb 591,53€Mär 998,99€Apr 1052,11€Mai 2400,66€Jun 1635,18€Jul 1468,50€Aug 1032,50€Sep 996,94€Okt 1039,24€Somit nur noch paar hundert €€ bis zum Jahresergebnis 2023 und mein Ziel 13-14k Eingänge für 2024 nach wie vor realistisch und erreichbar.Dann natürlich die übliche Flaggenparade:USSimon Property, Pepsi, Gladstone Investment, Gladstone Commercial, Ares Capital, Iron Mountain, FS KKR, AGNC, Altria, PSEC, CiscoNLRandstadTHThanachartDEMutares-AnleiheAUFortescue, BHPHKFirst PacificBBBarbados-BondGBAdmiralZAAfrican RainbowBRBanco do BrasilPLPowszechny ZakladTWTaiwan SemiconductorCOBancolombiaGEBank of GeorgiaTZOrca EnergyCNCNOOCPECredicorpIDUnited TractorIst doch herrlich anzuschauen dieses bunte Flaggenmeer in diesen tristen Herbsttagen, oder ??OK, bin dann Anfang November für paar Wochen weg und werde mir meine Gedanken machen wie/ob es hier weitergeht. Hatte mir ja erstmal zum Ziel gesetzt, die Statistik bis Ende 2024 zu führen. Liegt an Euch - bzw. den 6-7-8 Mitstreitern beim Contest - ob wir am 31.12.24 einen Schlußstrich ziehen oder weitermachen. Zum einen ist die Beteiligung am Thread ja doch recht mau, aber zum anderen bemerkt man an den Postings zu den einzelnen Monatsabschlüssen schon (anhand der Daumen), dass die so manchem stillen Mitleser gefallen. Unter uns gesagt - es gibt ja auch viel schlimmere Invest-Strategien hier bei WO als die von uns praktizierten. Wie auch immer, denkt mal in aller Ruhe nach wie wir es angehen und dann sehen wir weiter.Schönes Wochenende allerseitsTimburg