Nordkorea-Kooperation richtet sich nicht gegen Drittstaaten

sirmike [Blogger] schrieb 31.07.24, 14:10

Nach Sektorleader Blackstone glänzte nun auch KKR mit starken Quartalszahlen.



Die gebührenbezogene Einnahmen ("FRE") stiegen im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 25 % auf 755 Mio. USD und auf Sich der letzten 12 Monate waren es 2,7 Mrd. USD bzw. 2,98 je Aktie (+ 18 %). Das Gesamtbetriebsergebnis ("TOE") stieg um 36 % auf 1,0 Mrd. USD bzw. 1,17 je Aktie und in den letzten 12 Monaten 3,7 Mrd. USD bzw. 4,15 je Aktie (+ 21 %). Der bereinigte Nettogewinn (ANI") legte um 49 % auf 972 Mio. USD zu bzw. 1,09 je Aktie und in den letzten 12 Monaten waren es 3,5 Mrd. USD bzw. 3,93 je Aktie (+15 %).



Neu eingeworbenes Kapital erreichte im 2. Quartal von 32 Mrd. USD das zweithöchste Ergebnis der Unternehmensgeschichte ein und innerhalb der letzten 12 Monate waren es 108 Mrd. USD. Das investierte Kapital erreichte im 2. Quartal 23 Mrd. USD und 61 Mrd. USD auf 12-Monatssicht. Somit hatte KKR Ende Juni 601 Mrd. USD an Assets under Management („AuM“) und damit 16 % mehr als zur Vorjahresmitte. Und auch das gebührenpflichtige verwaltete Vermögen ("FPAuM") verzeichnete einen Zuwachs von 16 % auf nun 487 Mrd. USD.



Insgesamt starke Ergebnisse und die Zahlen belegen, dass die Dynamik im 2. Quartal sich nochmals deutlich erhöht hat. KKR ist und bleibt meine größte Position im Depot, Umsatz- und Ergebniszuwächse in den kommenden Monaten und Jahren sind absehbar - und das gibt die Richtung für die Kursentwicklung vor.