Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen ist im dritten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach vielen Produkten stark gewachsen. Da die Kosten zudem nicht so deutlich zulegten, wie es einige Experten erwartet hatten, verdiente der Konzern mehr als von Analysten prognostiziert. Der Umsatz sei um fast ein Viertel auf 8,5 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro) geklettert, teilte das im Dow Jones Industrial Average notierte Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in New York mit.

Der Gewinn zog im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel auf 2,8 Milliarden Dollar an. Dabei profitierte Amgen aber auch von Buchgewinnen durch die Beteiligung an BeiGene. Bereinigt um Sondereffekte legte der Überschuss nicht so stark zu. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg um fast ein Fünftel auf vier Milliarden Dollar. Der Anstieg des operativen Gewinns hinkte damit dem Wachstum hinterher.