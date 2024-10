Mustang Energy Corp. beginnt mit einer luftgestützten MobileMT-Untersuchung auf seinem Projekt Yellowstone

VANCOUVER, British Columbia, 30. Oktober 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Beginn einer hubschraubergestützten Mobile Magneto Tellurics-(„MobileMT“)-Untersuchung auf dem Projekt Yellowstone im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben.

Die Untersuchung wird von Expert Geophysics mit Sitz in Aurora, Ontario, durchgeführt. Insgesamt werden etwa 500 Profilkilometer bei einem Linienabstand von 400 Metern zur Gewinnung von Magnetik- und Längstwellen-Daten (VLF) vermessen. Die Untersuchung wird im nördlichen Teil des Claim-Pakets des Projekts Yellowstone durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten liegt, die bisher noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen Untersuchungsmethoden erprobt wurden. Diese Untersuchung zielt darauf ab, Leiter in Tiefen von mehr als 1.000 Metern zu erkennen und eine detailliertere Auflösung dieser tieferen Strukturen zu liefern, die möglicherweise Uran beherbergen könnten. Die Übermittlung der Daten wird innerhalb von acht Wochen nach Abschluss der Untersuchung von Expert Geophysics erwartet. Die Daten werden dann im Hinblick auf die nachfolgenden Explorationsarbeiten ausgewertet werden.

„Der Beginn der MobileMT-Untersuchung auf unserem Projekt Yellowstone ist ein wichtiger Schritt in der Explorationsstrategie von Mustang im Athabasca-Becken“, sagte Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. „Diese hochmoderne Technologie ermöglicht es uns, Einblicke in tief liegende geologische Strukturen zu gewinnen, und liefert uns wertvolle Daten, um potenziell uranreiche Zonen zu lokalisieren. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Expert Geophysics, um unser Verständnis dieses vielversprechenden Gebiets zu vertiefen und auf dem Erbe der Uranproduktion in der Region aufzubauen.“

Über das MobileMT-System

MobileMT ist die neueste Innovation im Bereich der luftgestützten Elektromagnetik und eine der fortschrittlichsten Generationen luftgestützter AFMAG-Technologien. Die MobileMT-Technologie nutzt natürlich vorkommende elektromagnetische Felder (die „EM-Felder“) im Frequenzbereich von 25 bis 20.000 Hz. Gewitter setzen Energie frei, die teilweise in EM-Felder umgewandelt wird, die sich durch den Zwischenraum zwischen Ionosphäre und Erde ausbreiten. Die EM-Felder und die durch diese EM-Felder im Untergrund induzierten Ströme werden in MobileMT verwendet, um Schwankungen des elektrischen Widerstands im Untergrund zu identifizieren.