Gemeinsam mit Metasight Fortschritte machen, globale Zusammenarbeit fördern und gemeinsam Erfolge erzielen

SHENZHEN, China, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Unilumin Group und die Global Ecosystem Partner Conference wurden erfolgreich durchgeführt

Am 26. Oktober fand in der Unilumin Daya Bay Science and Technology Base die große Feier anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Unilumin Group und der Global Ecosystem Partner Conference unter dem Motto „Advancing Together with Metasight" statt. Der Direktor für Bühnen- und Lichtdesign für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris und der globale Kreativdirektor der französischen BK Design Company, Nicolas Bono, trafen sich mit globalen Branchenverbänden, Designern, Experten, globalen strategischen Partnern, Investoren und Medienvertretern, um die zwei Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte von Unilumin zu feiern und die Zukunftstrends und die vielfältigen Perspektiven der Metasight-Technologie zu erkunden.