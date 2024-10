H.I.G. Realty weitet Investitionen in den britischen Seniorensektor aus

LONDON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass sein Portfoliounternehmen Lovett Care, ein führender Anbieter von Altenpflegeheimen in England und Wales, die Übernahme von New Care abgeschlossen hat.

Lovett Care wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Newcastle-under-Lyme. Das Unternehmen ist inzwischen auf ein Portfolio von 16 Häusern (1.091 Pflegebetten) angewachsen und hat sich zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Investitionen in seine Einrichtungen, Systeme und Mitarbeiter der beste Anbieter im Bereich der Altenpflege zu werden. Das in Cheshire ansässige Unternehmen New Care verfügt über ein Portfolio von 15 Einrichtungen (1.057 Pflegebetten) und hat sich einen guten Ruf für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Pflege in modernen, zweckmäßigen Einrichtungen erworben. Die fusionierte Gruppe wird 31 Heime mit einer Gesamtkapazität von 2.148 Betten besitzen und damit zu den 20 größten Pflegeheimbetreibern im Vereinigten Königreich und einem der größten in den Midlands gehören.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion und die Fortsetzung unseres Plans, einen der führenden Akteure im britischen Altenpflegesektor aufzubauen. Wir haben mehrere erfolgreiche Immobilienplattformen in Sektoren mit starken zugrunde liegenden langfristigen Trends wie Gastgewerbe, Logistik und Selbsteinlagerung geschaffen und arbeiten dabei mit den besten Managementteams der Branche zusammen."

Stelios Theodosiou, Managing Director bei H.I.G. Realty, kommentierte: „Die Transaktion zeigt unsere Fähigkeit, außerbörsliche Transaktionen zu finden und durchzuführen, die für unsere bestehenden Portfoliounternehmen äußerst synergetisch sind. Diese Transaktion wird zwei preisgekrönte Gruppen zusammenführen, die sich durch die Bereitstellung und den Betrieb von hochwertigen Pflegeheimen der nächsten Generation auszeichnen. Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unser Lovett Care-Portfolio sowohl organisch als auch anorganisch zu erweitern, um unser Ziel zu erreichen, Lovett Care zu einem der Top 10 Pflegeheimbetreiber in Großbritannien zu machen."