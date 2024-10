Trinasolar erreicht mit einem Wirkungsgrad von 25,9 Prozent einen neuen Weltrekord für n-Typ i-TOPCon-Zellen

CHANGZHOU, China, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Trinasolar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Photovoltaik (PV)- und Energiespeicherlösungen, gibt einen neuen Weltrekord bei der Zelleffizienz bekannt. Mit seinen bifazialen n-Typ i-TOPCon-Zellen im Großformat 210x182 mm erreichte das Unternehmen einen Wirkungsgrad von 25,9 Prozent und stellt damit einen neuen Weltrekord für eine Solarzelle dieses Typs und dieser Größe auf. Der Rekord wurde vom Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH CalTeC) bestätigt. Damit hat Trinasolar zum 27. Mal einen Weltrekord in Zell- bzw. Modulwirkungsgrad oder Ausgangsleistung aufgestellt. Dies unterstreicht die Innovationsfähigkeit und führende Position des Unternehmens in der PV-Branche.

Die beim aktuellen Rekord genutzte Zelle verwendet das innovative, von Trinasolar entwickelte rechteckige Waferdesign mit einer Größe von 210×182 mm. Das eingesetzte Substrat ist ein n-Typ-Phosphor-dotierter Cz-Siliziumwafer mit einer hohen Minoritätsträgerlebensdauer. Durch die Integration eines Tunneloxid-passivierten Kontakts, eines fortschrittlichen Bor-dotierten Emitters, modernster Technologie zur Lichtabsorption und ausgefeilter Feinlinien- Siebdrucktechnologie wurde ein Wirkungsgrad von 25,9 Prozent auf der Vorderseite der Zelle erreicht.