Siemens Energy nicht zu stoppen! BYD im Handelskrieg? First Hydrogen Aktie vor Kurssprung?

Die Aktie von Siemens Energy jetzt verkaufen? Dieser Meinung sind immer mehr Analysten. Immerhin gehört die Aktie mit mehr als 200 % Kursgewinn zu den Top-Performern im laufenden Jahr. Was spricht für einen Verkauf? Dagegen könnten sich antizyklische Anleger die Aktie von First Hydrogen ins Depot legen. Die Wasserstoff-Lösungen für Nutzfahrzeuge sollen jetzt in Europa ausgerollt werden, die Aktie hat einen Boden gefunden und gehört zu der neuen Generation im Wasserstoff-Sektor. BYD wächst kräftig. In Europa wollen die Chinesen angreifen, aber was bedeuten die neuen Strafzölle? Droht ein Handelskrieg?