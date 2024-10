DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Sozialpartnern in der Krise:

"Die Konflikte verschärfen sich auch hierzulande, in den kriselnden Unternehmen wird der Ton zunehmend rauer. Bei VW hat es momentan den Anschein, als würden zwei Züge ungebremst aufeinander zufahren. In Wolfsburg ist das Miteinander ernsthaft in Gefahr, während sich die Metalltarifrunde trotz der ersten Warnstreikwelle noch im üblichen Rahmen bewegt. Den Tarifparteien kommt in dieser Situation eine besondere Verantwortung zu. Denn beide sind keineswegs unschuldig an der Standortkrise. Den Chefs von Volkswagen und anderen Unternehmen kann man vorwerfen, Trends zu spät erkannt, auf die falschen Produkte gesetzt und Wettbewerber sträflich unterschätzt zu haben. Kanzler Scholz sagt zu Recht, dass Fehlentscheidungen der Manager aus der Vergangenheit nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen dürfen. Doch genauso richtig ist, dass die teils erratische Wirtschaftspolitik der Scholz-Regierung und der Zickzackkurs etwa bei der Elektromobilität zu einer tiefen Verunsicherung in der Wirtschaft geführt haben, die zentrale Zukunftsentscheidungen behindert."/DP/jha