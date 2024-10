BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Nordkorea/Ukraine:

"Die Strategien westlicher Militärs für Ostasien gingen bisher von einem auch im Kriegsfall doch eher isolierten Nordkorea aus. Sie rechneten nicht damit, dass ihre Streitkräfte es in Europa je mit anderen als russischen - und belarussischen - Truppen zu tun bekommen würden. Schon die Drohnen und die Munition, die Iran und Nordkorea den russischen Streitkräften geliefert haben, haben ihre Kalkulationen in Frage gestellt. Ein nordkoreanischer Einsatz im Ukraine-Krieg würfe sie noch stärker über den Haufen. Schon die Debatte hat westliche Strategen - das Räsonieren des erwähnten US-Experten über die Heartland-Theorie zeigt es - plötzlich aus dem Gleichgewicht gebracht. In asiatischen Kampfkünsten - im Judo etwa, das Putin so schätzt - ist das ein echter Vorteil."/DP/jha