Bremsenhersteller Knorr-Bremse hebt Umsatzprognose dank Zukauf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat nach dem Abschluss eines Zukaufs in Nordamerika seine Umsatzprognose wie erwartet angehoben. Statt 7,7 bis 8,0 Milliarden Euro sollen es nun in diesem Jahr 7,8 bis 8,1 Milliarden Euro Erlös werden, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Bei operativer Marge vor Zinsen und Steuern sowie dem Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) bleibt das Management bei den bisherigen Zielen. Im operativen Geschäft lief es im dritten Quartal etwas besser als von Analysten gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 5,2 Prozent auf 235 Millionen Euro zu, während der Umsatz um 0,9 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro wuchs. Die entsprechende Marge lag bei 12,3 Prozent und war damit etwas besser als erwartet. Der Gewinn ging von 137,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor leicht nach oben auf 139,7 Millionen Euro./men/mis