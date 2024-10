Aixtron blickt vorsichtig aufs kommende Jahr - Ziele für 2024 bestätigt

mk102 schrieb gestern 14:23

handelt es sich bei Aixtron um einen Großkonzern ? Nö , kann Aixtron jedes Jahr Milliarden in die Produktentwicklung stecken ? Nö

Aixtron ist eine Firma mit grade mal 1000 Angestellten und es waren bis der Umsatz auf 600 Mio schoss wesentlich weniger, Aixtron hat einen Reinraum gebaut für 100 Mio eben um bei Forschung und Entwicklung an der Spitze zu bleiben . Zyklisch bedeutet nur das von ein und demselben Produkt nicht unendlich viel verkauft werden kann und der Markt irgendwann gesättigt wird . Aixtron hat bereits neue vielversprechende Halbleitermaterialien in der Hinterhand und der nächste Innovationsschritt ist erst mal SIC und GaN auf 300 mm Wafer . Warum denkst du kann Aixtron sich als Weltmarktführerin seiner Nische behaupten ? Weil sie sich diese durch Jahrzehnte an Erfahrung und Kompetenz erarbeitet haben . Du scheinst ja zu glauben sie bräuchten einfach nur das Produktportfolio zu erweitern als gäbe es da dann keine Konkurrenz mit jahrzehntelanger Erfahrung die sich Aixtron erst erarbeiten müsste . Das geht selbstverständlich , braucht nur Geld , viel viel Geld . Aixtron ist nur deswegen Weltmarktführer in seiner Nische weil es den Großkonzernen billiger kommt Tools von Aixtron zu kaufen als selbst Tools zu entwickeln .

ASML baut seit Jahrzehnten quasi ein und dieselben Maschinen , nur die Strukturen werden immer kleiner und kleiner und der Inhalt der Maschinen wird komplexer und komplexer und die Maschinen selbst teurer und teurer , trotzdem verdienen sie Milliarden , jedenfalls noch aber es ist absehbar das sich die Strukturbreite nicht unendlich verkleinern lässt und extrem UV Licht irgendwann an seine Grenzen stößt . Warum bezahlt TSMC und Intel für nur ein Tool 175 Millionen an ASML , sie könnten doch einfach ihr Portfolio erweitern und die Tools selbst erstellen .. , deiner Logik zu folge . Dem ist aber nicht so , warum ? Weil es für TSMC und Intel viel zu teuer wäre und selbst 175 Mios pro Tool günstiger sind als die hunderte Milliarden die sie über die Zeit in R & D stecken müssten .