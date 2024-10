Microsoft übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum trotz Marktunsicherheiten!

Microsoft hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,1 Prozent auf 65,6 Milliarden US-Dollar, was die Schätzungen um 1,05 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,30 US-Dollar, über den prognostizierten 3,10 US-Dollar, was einer Steigerung von 10,4 Prozent entspricht. Insgesamt erzielte Microsoft einen Nettogewinn von 24,7 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen konnte in allen Geschäftsbereichen wachsen. Im Segment „Productivity and Business Processes“ stiegen die Erlöse um 12 Prozent auf 28,3 Milliarden US-Dollar, wobei das Wachstum bei Geschäftskunden dynamischer war als bei Endkunden. Im Bereich „More Personal Computing“, der auch Hardware- und Konsolenverkäufe umfasst, legte der Umsatz um 17 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar zu. Besonders hervorzuheben ist das Cloud-Segment, das mit einem Umsatzwachstum von 20 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar den höchsten Zuwachs verzeichnete. Die Cloud-Tochter Azure wuchs um 33 Prozent, blieb jedoch hinter dem Wachstum der Cloud-Dienste von Alphabet zurück, was möglicherweise zu Diskussionen über die Bewertung von Microsoft führen könnte.