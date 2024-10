JinkoSolar: Aufschwung nach Talfahrt – Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Die JinkoSolar-Aktien haben nach einer langen Talfahrt zuletzt wieder an Wert gewonnen, was sich in einem Anstieg von über 18 Prozent am Montag in New York niederschlug. Seit dem Tiefpunkt im September 2024 beträgt der Kurszuwachs bereits 60,9 Prozent. Um die Gründe für diese positive Entwicklung zu verstehen, ist es wichtig, die vorherige Kursentwicklung zu betrachten. JinkoSolar und andere chinesische Solarmodulhersteller hatten in den letzten Jahren ein Überangebot geschaffen, was zu einem drastischen Rückgang der Verkaufspreise führte. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete JinkoSolar trotz eines Absatzanstiegs von 36 Prozent einen Umsatzrückgang von 21,6 Prozent und einen Verlust von 16,44 Millionen US-Dollar. Diese negative Entwicklung führte zu einem dramatischen Kursverfall.

Um die finanzielle Stabilität zu verbessern, kündigte JinkoSolar am 21. Oktober 2024 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 Milliarden Yuan (ca. 630 Millionen Euro) an. Diese Maßnahme soll helfen, die Verlustsituation zu bewältigen und die Marktposition zu stärken. Zudem hat das Unternehmen eine neue TOPCon-Modulserie mit einem Wirkungsgrad von 24,8 Prozent vorgestellt, was das Innovationspotenzial unterstreicht. Die kommenden Quartalszahlen, die am 30. Oktober 2024 veröffentlicht werden, könnten weitere positive Impulse geben.