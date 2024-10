Volkswagen vor dem Abgrund: 42% Gewinnrückgang und drohende Arbeitsplätze!

Volkswagen hat im dritten Quartal 2023 einen dramatischen Gewinnrückgang von 42 Prozent verzeichnet, was auf ein herausforderndes Marktumfeld zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn fiel auf 2,86 Milliarden Euro, während der Umsatz um 0,5 Prozent auf etwa 78,5 Milliarden Euro zurückging. Die Verkaufszahlen sanken um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besorgniserregend ist auch die Nettoliquidität, die Ende September bei minus 160,6 Milliarden Euro lag, was einen Anstieg der Schulden im Vergleich zu Ende 2022 darstellt. Finanzvorstand Arno Antlitz betonte, dass höhere Fixkosten und Restrukturierungskosten das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten um 21 Prozent belasteten.

Trotz dieser negativen Entwicklungen hält Volkswagen an seinen Jahresprognosen fest, die eine Gewinnmarge von 5,6 Prozent und einen Umsatz von rund 320 Milliarden Euro vorsehen. Die Situation bleibt jedoch angespannt, insbesondere nach Ankündigungen von möglichen Arbeitsplatzeinsparungen in Deutschland. Der Betriebsrat hat bereits weitreichende Lohnkürzungen und Werksschließungen in Aussicht gestellt, was auf einen drastischen Sparplan hinweist, der intern als "Giftliste" bezeichnet wird. Diese Maßnahmen könnten Zehntausende Arbeitsplätze gefährden und betreffen alle deutschen Werke.