HelloFresh: Quartalszahlen enttäuschen – Anleger reagieren mit Kursverlusten!

HelloFresh hat am Dienstagmorgen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die bei Anlegern auf gemischte Reaktionen stießen. Die Aktie des Kochboxenlieferanten verzeichnete seit Jahresbeginn ein Minus von 26 Prozent, obwohl sie in den letzten Wochen eine Erholungsrallye erlebte, die den Kurs mehr als verdoppelte. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sind jedoch weitere Verluste zu erwarten, was die positive Entwicklung der Aktie gefährden könnte.

Im dritten Quartal erzielte HelloFresh einen währungsbereinigten Umsatz von 1,83 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wurde durch einen höheren durchschnittlichen Warenwert von 3,8 Prozent unterstützt, konnte jedoch den Rückgang der Bestellungen nicht vollständig ausgleichen. Der Umsatz aus dem Kerngeschäft der Kochboxen fiel um 9,3 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro, während die Erlöse aus Ready-to-Eat-Gerichten um 39,9 Prozent auf 529 Millionen Euro stiegen. Diese Verschiebung in den Umsatzkategorien zeigt einen anhaltenden Trend, der die schwachen Unternehmensmargen teilweise abfedert. Die AEBITDA-Marge stieg leicht von 3,8 auf 3,9 Prozent, was zu einem bereinigten operativen Gewinn von 72 Millionen Euro führte.