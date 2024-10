Grenke-Aktie stürzt um 29% ab: Anleger in Sorge über Insolvenzen! Die Aktie des Leasinganbieters Grenke erlebte am Mittwoch einen dramatischen Kurssturz von bis zu 29 Prozent, was den Kurs auf 18,14 Euro drückte – ein Niveau, das seit über zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde. Trotz einer leichten Erholung gegen …