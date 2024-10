BASF: Starke Q3-Zahlen, aber vorsichtiger Ausblick auf 2024!

BASF bestätigte seine Prognose für 2024 und erwartet ein angepasstes EBITDA zwischen 8 und 8,6 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 7,67 Milliarden Euro des Vorjahres darstellt. Allerdings wird ein Ergebnis am unteren Ende dieser Spanne erwartet, da Analysten bereits Bedenken hinsichtlich der Marktentwicklung geäußert haben. Insbesondere der schwächelnde Automobilmarkt könnte sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken.

Im dritten Quartal 2023 konnte BASF, der weltweit größte Chemiekonzern, ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,62 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung wurde vor allem durch die Materials-Sparte begünstigt, die die Rückgänge im Agrarbereich ausgleichen konnte. Der Umsatz blieb mit 15,7 Milliarden Euro stabil, was die Analystenerwartungen übertraf. Trotz dieser Erfolge liegt das EBITDA jedoch knapp unter den Prognosen der Analysten, die mit 1,67 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Im Berichtszeitraum profitierte BASF von höheren Beiträgen aus den Bereichen Chemicals, Materials, Industrial Solutions sowie Nutrition & Care. CEO Markus Kamieth hat diese Segmente als Kernbereiche im Rahmen einer neuen Unternehmensstrategie identifiziert. Die positive Entwicklung wurde zudem durch Kostensenkungsprogramme unterstützt, die bis Ende 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro zum Ziel haben. Bis Ende September 2023 wurden bereits Einsparungen von rund 800 Millionen Euro realisiert.

Trotz der positiven Zahlen bleibt BASF vorsichtig. Für das Schlussquartal 2023 gibt es Risiken durch mögliche Preisrückgänge und ein geringeres Mengenwachstum. Gleichzeitig könnten sich Chancen aus einer positiven Nachfrage- und Margenentwicklung ergeben. Die Aktie von BASF zeigt sich stabil, und Analysten von Jefferies heben die anhaltende Nachfrageerholung in den Kernbereichen hervor.

Ein umfassender Konzernumbau ist im Gange, der möglicherweise zu weiteren Schließungen im Stammwerk Ludwigshafen führen könnte. Zudem wird die Agrarsparte für einen möglichen Börsengang vorbereitet. Die Dividende an die Aktionäre wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren gekürzt, was die Herausforderungen verdeutlicht, mit denen BASF konfrontiert ist. Die neue Strategie zielt darauf ab, den Fokus auf das Kerngeschäft zu verstärken und die Profitabilität des Unternehmens zu steigern.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 44,39EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.