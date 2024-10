Ford senkt Gewinnprognose: Elektroautos kämpfen, Aktie fällt um 6%

Ford hat im dritten Quartal 2023 einen Gewinn von 900 Millionen US-Dollar oder 22 Cent pro Aktie erzielt, was im Vergleich zu 1,2 Milliarden US-Dollar oder 30 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum einen Rückgang darstellt. Bereinigt um einmalige Posten meldete das Unternehmen einen Gewinn von 49 Cent pro Aktie, während der Umsatz um 5 Prozent auf 46,2 Milliarden US-Dollar anstieg. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 46 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 45,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Trotz dieser Ergebnisse senkte Ford seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf etwa 10 Milliarden US-Dollar, was die Anleger enttäuschte und zu einem Rückgang der Aktie um rund 6 Prozent im nachbörslichen Handel führte.

CEO Jim Farley betonte die Bemühungen von Ford, die Kosten zu senken, und kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin "laserfokussiert" auf Kostensenkungen bleiben werde. Im Bereich der Elektrofahrzeuge sieht sich Ford einem intensiven Preiskampf und Überkapazitäten gegenüber. Farley erklärte, dass die Fortschritte in der Produktion durch die Preisentwicklung vollständig ausgeglichen worden seien. Positiv hervorzuheben ist, dass Ford schnell auf die Marktentwicklungen reagiert hat und nun im Vorteil sei, insbesondere durch die Fokussierung auf Hybridfahrzeuge. Das Unternehmen plant, zukünftige Elektrofahrzeuge radikal zu vereinfachen und unter 30.000 US-Dollar anzubieten.

Die Elektrofahrzeugsparte von Ford verzeichnete im Quartal einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar, was die Kostensenkungen von 500 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr überstieg. Finanzchef John Lawler kündigte an, dass die Kosten in der Elektroautosparte in diesem Jahr um eine Milliarde US-Dollar gesenkt werden sollen. Er wies auf die Herausforderungen im Markt hin, in dem die Kosten eine entscheidende Rolle spielen.

Trotz der Schwierigkeiten im Elektrosegment konnte Ford im Bereich der Verbrennerfahrzeuge und Nutzfahrzeuge Gewinne erzielen, mit 1,6 Milliarden US-Dollar vor Zinsen und Steuern bei Verbrenner-Pkw und 1,8 Milliarden US-Dollar bei Nutzfahrzeugen. Zum Quartalsende verfügte Ford über fast 28 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und 46 Milliarden US-Dollar an Liquidität, was dem Unternehmen eine erhebliche Flexibilität in einem dynamischen Marktumfeld bietet.

