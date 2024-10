Warum Deutsche beim Sparen Milliarden verschenken – Jetzt Aktien entdecken!

Die DZ-Bank hat anlässlich des Weltspartags eine Analyse veröffentlicht, die das Sparverhalten der Deutschen unter die Lupe nimmt und aufzeigt, wie viel Geld den deutschen Sparerinnen und Sparern entgeht, weil sie zögerlich sind, in Aktien zu investieren. Trotz der Tatsache, dass der DAX in den letzten Wochen nahe seiner Rekordhöhen notiert, gilt Deutschland als ein Land der Aktienmuffel. Aktuell parken deutsche Haushalte fast 2,2 Billionen Euro auf kaum verzinsten Girokonten und Sichteinlagen, was ein enormes ungenutztes Potenzial darstellt.

Die Modellrechnung der DZ-Bank zeigt, dass das private Geldvermögen der Deutschen bis Mitte 2024 um 715 Milliarden Euro höher gewesen wäre, wenn seit 2011 ein größerer Teil der auf Konten gebunkerten Mittel in Aktien investiert worden wäre. Selbst in Zeiten von Kurseinbrüchen, wie während der Pandemie oder der Ukraine-Krise, hätte sich der langfristige Vermögenszuwachs durch die Renditestärke von Aktien signifikant erhöht.