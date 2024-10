Boeing unter Druck: Analysten senken Bewertung und Kursziel drastisch!

Die Situation bei Boeing bleibt angespannt, wie die jüngsten Analysen und Berichte zeigen. Der Analyst Douglas Harned von Bernstein hat die Bewertung der Boeing-Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ herabgestuft und das Kursziel von 195 auf 169 US-Dollar gesenkt. Trotz dieser Anpassung bleibt ein Gewinnpotenzial von etwa 10 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag. In den letzten zwölf Wochen hat die Boeing-Aktie jedoch rund 18 Prozent an Wert verloren, was auf anhaltende Qualitätsprobleme und einen verlängerten Mechanikerstreik zurückzuführen ist. Die Gewerkschaft hat ein jüngstes Angebot von Boeing abgelehnt, was die Situation weiter verschärft.

Harned äußert sich skeptisch über die zukünftige Marktperformance von Boeing und sieht die Möglichkeit eines Turnarounds in der Branche, jedoch ohne klare Zeitangabe. Die Herausforderungen werden durch den Wechsel in der Unternehmensführung verstärkt. Der neue CEO Kelly Ortberg betont zwar die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels, doch Bernstein sieht die Notwendigkeit, erfahrene Führungskräfte zurückzugewinnen und konkrete Sanierungspläne zu präsentieren.