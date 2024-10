Adidas: Starkes Umsatzwachstum im Q3 2023 – Yeezy-Verkäufe im Fokus!

Im Direct-to-Consumer-Segment (DTC) wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 7 Prozent, ohne die Yeezy-Verkäufe sogar um 17 Prozent. Der E-Commerce verzeichnete einen Rückgang von 3 Prozent, jedoch stieg der Umsatz ohne Yeezy um über 25 Prozent. Der Großhandelsumsatz legte um 13 Prozent zu. Regional zeigte Adidas ein zweistelliges Umsatzwachstum in Europa, Lateinamerika und Japan/Südkorea, während der Umsatz in Nordamerika um 7 Prozent sank, was auf den Rückgang der Yeezy-Verkäufe zurückzuführen ist.

Die Rentabilität verbesserte sich ebenfalls, mit einer Bruttomarge von 51,3 Prozent, die auf niedrigere Kosten und einen vorteilhafteren Produktmix zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis betrug 598 Millionen Euro, und Adidas hob seine Jahresprognose an, mit einem erwarteten Umsatzanstieg von etwa 10 Prozent und einem Betriebsergebnis von rund 1,2 Milliarden Euro.

Adidas-Chef Björn Gulden äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf das Wachstum in China und die Rückkehr zu positiven Zahlen in Nordamerika. Die außergerichtliche Einigung mit Kanye West über die Yeezy-Kollektion wurde ebenfalls vermeldet, was die rechtlichen Spannungen des Unternehmens verringert. Analysten zeigen sich ebenfalls positiv gestimmt und heben das Kursziel für die Adidas-Aktie an, was die Zuversicht in die Marke und ihre Wachstumsstrategie unterstreicht.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 220,5EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.