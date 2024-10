TRATON GROUP: Umsatzwachstum und starke Renditen trotz Marktherausforderungen!

Finanzchef Michael Jackstein bekräftigte die Zielvorgaben für das Schlussquartal, das insbesondere in Europa als schwierig gilt. Der Auftragseingang blieb mit 189.800 Fahrzeugen stabil, während der Absatz mit 245.400 Fahrzeugen nur um 2 % zurückging. Besonders hervorzuheben ist die Marke Scania, die eine signifikante Steigerung der operativen Rendite auf 14,4 % verzeichnete, angetrieben durch ein starkes Neufahrzeuggeschäft in Südamerika und verbesserte Kostenstrukturen.

Die TRATON GROUP, die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfelds positive Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 3 % auf 35,3 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 332 Millionen Euro auf 3,3 Milliarden Euro anstieg. Die bereinigte operative Rendite erreichte 9,3 %, was den Unternehmensprognosen von 8 bis 9 % entspricht.

Die MAN-Marke erzielte eine operative Rendite von 7,4 %, was eine leichte Verbesserung darstellt, während die nordamerikanische Marke International (ehemals Navistar) ihre Rendite auf 6,8 % steigern konnte. Volkswagen Truck & Bus konnte in Brasilien eine operative Rendite von 12,0 % erreichen, was auf eine verbesserte Produktpositionierung zurückzuführen ist.

Trotz der positiven Zahlen startete die Aktie von TRATON mit einem Minus in die Woche, was auf die allgemeine Marktsituation zurückzuführen sein könnte. Analyst Michael Aspinall von Jefferies hält jedoch an seinem Kursziel von 37 Euro fest, was ein weiteres Potenzial von über 20 % für die Aktie bedeutet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 ist TRATON derzeit günstiger als der Konkurrent Daimler Truck und bietet Anlegern eine Dividendenrendite von knapp 5 %.

Die TRATON GROUP bleibt optimistisch und plant, ihre Strategie weiter umzusetzen, um die Herausforderungen des Marktes zu meistern. CEO Christian Levin betonte die Notwendigkeit von Partnerschaften mit der Politik und anderen Akteuren, um die Transformation hin zu nachhaltigem Transport voranzutreiben. Die Gruppe sieht sich gut aufgestellt, um auch in einem volatilen Marktumfeld stabil zu agieren und ihre Ziele zu erreichen.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,20EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.