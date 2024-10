BRICS+ im Aufwind: Droht der US-Dollar die Weltleitwährung zu verlieren?

Auf einem kürzlichen Treffen in Kasan wurde die Schaffung eines alternativen Finanzsystems beschlossen, das die Abhängigkeit vom Dollar verringern soll. Langfristig wird sogar die Einführung einer gemeinsamen BRICS+-Währung angestrebt. Trotz dieser Ambitionen spielen die Währungen der BRICS+-Staaten im globalen Zahlungsverkehr und als Währungsreserve derzeit eine untergeordnete Rolle. Der US-Dollar bleibt dominant, insbesondere im Ölhandel, wo die BRICS+ zwar eine steigende Nachfrage haben, aber nicht die Produktionskapazitäten der USA erreichen.

Die BRICS+-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sowie einer wachsenden Zahl von Mitgliedern, streben danach, die Dominanz des US-Dollars als Weltleitwährung zu schwächen. Mit einem Anteil von 37 Prozent an der globalen Wirtschaftsleistung und 44 Prozent der Weltbevölkerung haben die BRICS+ das Potenzial, die internationale Finanzarchitektur zu verändern. Neueste Beitritte von Ländern wie Saudi-Arabien und Venezuela verstärken diesen Block, der sich zunehmend gegen die amerikanische Vorherrschaft positioniert.

Ein wesentlicher Faktor für die Ent-Dollarisierung könnte die zunehmende Handelsaktivität zwischen den BRICS+-Ländern sein, die seit 2008 fast doppelt so hoch ist. Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, treiben diese Entwicklung voran. Eine digitale Währungseinheit, an der mehrere BRICS+-Zentralbanken arbeiten, könnte den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten erleichtern und den Dollar weiter unter Druck setzen. Allerdings stehen den Plänen erhebliche praktische Herausforderungen gegenüber, da die Schaffung einer supranationalen Währung komplex ist und unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen der Mitgliedsländer berücksichtigt werden müssen.

Die Möglichkeit, dass der chinesische Yuan zur neuen Weltleitwährung wird, hängt von der Liberalisierung der chinesischen Finanzmärkte ab, was gegen die Interessen der Kommunistischen Partei verstößt. Brasilien sieht im Euro ein Modell für eine alternative Weltwährung, doch die Einführung einer solchen Währung erfordert Zeit und Einigkeit, die in einem so heterogenen Block schwer zu erreichen sind.

Kurzfristig ist die Bedrohung des US-Dollars durch die BRICS+ gering, jedoch sollte Washington die Entwicklungen aufmerksam beobachten. Die USA stehen vor eigenen Herausforderungen, darunter ein hohes Haushaltsdefizit und interne politische Spannungen. Die BRICS+-Staaten könnten durch eine verstärkte Goldhaltung als Absicherung gegen den Dollar an Bedeutung gewinnen, was die Stabilität der Weltleitwährung weiter gefährden könnte.

