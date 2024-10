Porsche-Aktien fallen: Enttäuschende Zahlen und schwache Prognosen belasten!

Die Porsche AG hat am Freitag ihre Neunmonatszahlen veröffentlicht, die am Montag zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses führten. Im frühen Handel fiel der Kurs um 2,5 Prozent auf 68,50 Euro, was die Aktie unter die wichtigen 21- und 50-Tage-Linien drückte. Während der DAX am Montagvormittag leicht zulegte, sorgten die Zahlen von Porsche für negative Reaktionen an der Börse.

Obwohl der Umsatz des Unternehmens im Rahmen der Erwartungen lag, fiel die bereinigte operative Gewinnspanne leicht darunter. Ein Händler wies insbesondere auf den enttäuschenden Barmittelzufluss in den ersten neun Monaten hin, der als Schwachstelle des Unternehmens identifiziert wurde. Die schwierige wirtschaftliche Lage in China sowie zahlreiche Modellwechsel belasteten das Geschäft von Porsche erheblich.