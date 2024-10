Knaus Tabbert: Aktienkurs stürzt ab – Analysten senken Prognosen drastisch!

Knaus Tabbert, ein führender Hersteller von Reisemobilen und Wohnwagen, hat kürzlich eine Gewinnwarnung veröffentlicht, die bereits die zweite im zweiten Halbjahr 2024 ist. Die Umsatzprognose wurde auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt, was die vorherige Schätzung von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro nicht erfüllt. Zudem wird die EBITDA-Marge voraussichtlich deutlich unter der vorherigen Prognose von 7 bis 8 Prozent liegen und könnte 2024 nur bei etwa 5,5 Prozent liegen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Knaus Tabbert von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel drastisch von 54 auf 26 Euro gesenkt. Diese Entscheidung wurde durch anhaltenden Preisdruck und die Schwierigkeiten des Unternehmens, seine Umsatzziele zu erreichen, motiviert. Analystin Martha Ford erklärte, dass die Händler ihre Bestände abbauen, was sich voraussichtlich auch im Jahr 2025 fortsetzen wird. Die hohen Finanzierungskosten der Händler tragen zur angespannten Situation bei.

Inmitten dieser Herausforderungen hat der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck angekündigt, das Unternehmen aus persönlichen Gründen zum 31. Oktober 2024 zu verlassen. Sein Nachfolger, der langjährige COO Werner Vaterl, wird interimistisch die Unternehmensführung übernehmen. Der Aufsichtsrat plant bereits die Wiederbesetzung der CFO-Position.

Die Reaktion der Anleger auf die aktuellen Entwicklungen war negativ, was zu einem weiteren Rückgang der Aktienkurse führte. Am Montag fiel der Kurs um 6,2 Prozent auf 24,86 Euro, was den tiefsten Stand seit Sommer 2022 markiert. Der Druck auf die Aktien von Knaus Tabbert zeigt, dass das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht, während es versucht, seine Glaubwürdigkeit und Marktposition wiederherzustellen.

Analysten sind sich einig, dass Knaus Tabbert in der kommenden Zeit auf der "Prognosen-Strafbank" sitzen wird, während das Unternehmen seine Strategie anpassen und die Produktionskapazitäten drosseln muss, um die Händler zu unterstützen. Die Bemühungen, die Lagerbestände abzubauen und die Liquidität zu verbessern, werden entscheidend sein, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern. In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen bleibt die Zukunft von Knaus Tabbert ungewiss.

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.