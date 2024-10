Klassik Radio AG wechselt an die Börse München: Chancen für Aktionäre! Die Klassik Radio AG plant einen Wechsel ihres Börsensegments, indem sie vom regulierten Markt (General Standard) an die Börse München in den Freiverkehr (m:access) wechselt. Dies wurde am 28. Oktober 2024 bekannt gegeben, nachdem eine …