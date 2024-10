Indien startet Produktion des Airbus C295: Ein Meilenstein für die Luftfahrt!

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und der indische Ministerpräsident Narendra Modi haben in Vadodara, Gujarat, eine neue Fabrik zur Herstellung des militärischen Transportflugzeugs Airbus C295 eingeweiht. Dies markiert einen bedeutenden Schritt, da es das erste Mal ist, dass in Indien ein komplettes Militärflugzeug von einem Privatunternehmen gefertigt wird. Der indische Verteidigungsminister Rajinath Singh äußerte die Hoffnung, dass dieses Projekt der Luft- und Raumfahrtindustrie Indiens einen "großen Aufschwung" verleihen wird.

Im Rahmen eines bereits 2015 unterzeichneten Vertrags bestellte Indien 56 C295-Flugzeuge für die eigene Luftwaffe. Die ersten 16 Maschinen werden in Sevilla, Spanien, gebaut, während die restlichen 40 Flugzeuge in der neuen Endmontageanlage von Tata Advanced Systems in Indien gefertigt werden. Die erste indische C295 soll bis September 2026 ausgeliefert werden. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf etwa 2,5 Milliarden Dollar.