Pentixapharm stärkt Aufsichtsrat: Prof. Dr. Ken Herrmann an Bord!

Die Pentixapharm Holding AG hat mit der Ernennung von Prof. Dr. Ken Herrmann, einem renommierten Nuklearmediziner, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats einen bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung vollzogen. Herrmann, der die Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Essen leitet und international für seine Expertise in Radiopharmazeutika bekannt ist, wird seine umfangreiche Erfahrung in die strategische Ausrichtung des Unternehmens einbringen. Die Ernennung wurde bereits im Juni 2024 auf der Aktionärsversammlung beschlossen und trat mit der Eintragung der Abspaltung von der Eckert & Ziegler SE in Kraft.

Dr. Andreas Eckert, Vorstand der Pentixapharm Holding AG, äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Herrmann, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung der onkologischen Pipeline des Unternehmens, die Produkte wie Y90-PentixaTher und Ga68-PentixaFor umfasst. Diese Produkte sind für die Behandlung und Diagnose von Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) konzipiert. Herrmann bringt nicht nur seine klinische Expertise, sondern auch seine Erfahrungen aus verschiedenen führenden Positionen in der Nuklearmedizin mit, darunter seine Rolle als Fachredakteur des Journal of Nuclear Medicine und seine Teilnahme an bedeutenden Fachkonferenzen.