ParTec verklagt NVIDIA: Patentstreit um Schlüsseltechnologie für Supercomputer!

Die ParTec AG hat am 27. Oktober 2024 eine Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation beim Unified Patent Court (UPC) in München eingereicht. Diese Klage, die in Zusammenarbeit mit dem Lizenzierungsbeauftragten BF exaQC AG eingereicht wurde, betrifft die Verletzung von ParTec-Patenten, die für die Funktionalität von Mikroprozessoren und deren Interaktion in Supercomputern entscheidend sind. ParTec fordert, dass NVIDIA den Vertrieb wesentlicher Produkte seines GPU-Portfolios in patentgeschützten europäischen Ländern unterlässt und verlangt zudem Auskunft über vergangene Vertriebsverhandlungen sowie Schadensersatz.

Das Patentportfolio von ParTec umfasst unter anderem die dynamisch Modulare System Architektur (dMSA), die es ermöglicht, verschiedene Mikroprozessoren, wie CPUs und GPUs, intelligent zu kombinieren. Diese Technologie wird in vielen der größten europäischen Supercomputer eingesetzt, insbesondere in solchen, die für Künstliche Intelligenz (KI) konzipiert sind. Die dMSA ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich.