Euro stabilisiert sich bei 1,08 USD – Was erwartet die Märkte jetzt?

Am Montag stabilisierte sich der Euro-Kurs bei 1,08 US-Dollar, nachdem er am Freitagabend bei 1,0799 US-Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0825 Dollar festgelegt. In der Vorwoche belasteten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die EZB den Euro. Der Wochenstart verlief ohne nennenswerte Impulse, da keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Anleger warten auf wichtige Wirtschaftsdaten, die im Laufe der Woche erwartet werden, darunter das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, Inflationsdaten aus der Eurozone und der US-Arbeitsmarktbericht.

Im Gegensatz dazu erlebte der japanische Yen deutliche Kursverluste und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Dies geschah nach einem Wahldebakel der Regierungskoalition unter Ministerpräsident Shigeru Ishiba, was zu politischer Unsicherheit führte. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank äußerte, dass die Unsicherheit die Yen-Kurse weiter belasten könnte und eine Zinsanhebung durch die Bank of Japan in der bevorstehenden Sitzung unwahrscheinlich sei.