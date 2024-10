29. Oktober 2024: Mega-Wirtschaftstag mit Adidas, Lufthansa & Co.! Am Dienstag, den 29. Oktober 2024, stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine auf der Agenda, die sowohl in Europa als auch in den USA für Aufmerksamkeit sorgen werden. Der Tag beginnt früh mit den Quartalszahlen von HelloFresh und …