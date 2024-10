Borussia Dortmund: Trainer Nuri Sahin bleibt trotz Pokal-Aus im Amt!

Nach dem frühen Ausscheiden von Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg bleibt der Trainer Nuri Sahin im Amt. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, dass die Mannschaft und der Trainer in dieser schwierigen Phase zusammenstehen werden. Die 0:1-Niederlage nach Verlängerung sei keine Situation, die der Verein nicht bereits in der Vergangenheit gemeistert habe. Kehl stellte klar, dass das Pokal-Aus keine negativen Konsequenzen für Sahin haben werde.

Trotz des schlechtesten Saisonstarts seit einem Jahrzehnt bleibt Sahin optimistisch und sieht keinen Grund, seine Strategie zu ändern. Er glaubt fest daran, dass die Mannschaft willensstark ist und eine Trendwende herbeiführen kann. "Ich weiß zu 100 Prozent, dass meine Jungs wollen", äußerte er sich zuversichtlich. Der Trainer plant, die Qualität der Mannschaft auf den Platz zu bringen und Spiele zu gewinnen, ohne sich von äußeren Diskussionen ablenken zu lassen.

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken unterstützt diese Haltung und sieht keine Probleme zwischen Sahin und der Mannschaft. Er beschreibt Sahin als fokussiert und kommunikativ, was auf ein intaktes Verhältnis zur Mannschaft hindeutet. Ricken betont, dass die Vorbereitung auf die Spiele akribisch und analytisch erfolgt.

Insgesamt steckt Borussia Dortmund in einer sportlichen Krise, die sich nicht nur im Pokal, sondern auch in der Bundesliga und Champions League zeigt. Die Verantwortlichen des Vereins setzen jedoch auf Kontinuität und Vertrauen in die Fähigkeiten von Trainer und Mannschaft, um aus dieser schwierigen Phase herauszukommen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,41EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.