Alphabet übertrifft Erwartungen: Kursziel-Anhebung und starkes Wachstum!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 220 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill hebt hervor, dass die Google-Mutter in allen Bereichen die Umsatzerwartungen übertroffen hat. Auch die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 204 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Brad Erickson betont, dass das dritte Quartal trotz Bedenken als solide angesehen werden kann.

Alphabet hat im dritten Quartal 2024 die Erwartungen der Analysten übertroffen, sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn. Der Gesamterlös aus Werbung stieg um über zehn Prozent auf knapp 65,9 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtumsatz um 15 Prozent auf 88,27 Milliarden US-Dollar kletterte. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Cloud-Geschäft, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Cloud-Umsatz betrug 11,35 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen von 10,80 Milliarden US-Dollar übertraf. Auch die Videotochter YouTube trug mit 8,9 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei, was einem Anstieg von über zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.