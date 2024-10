AT&S senkt Umsatzprognose: Preisdruck und Marktschwäche belasten!

Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 aufgrund anhaltenden Preisdrucks und eines volatilen Bestellverhaltens eines Schlüsselkunden angepasst. Das Unternehmen erwartet, dass die Schwäche im europäischen Automotive- und Industriemarkt weiterhin bestehen bleibt. Zudem wird die Hochvolumen-Produktion in den neuen Werken in Kulim, Malaysia, und Leoben, Österreich, ein bis zwei Quartale später als geplant beginnen, was bedeutet, dass im laufenden Geschäftsjahr kein Umsatzbeitrag aus diesen Werken zu erwarten ist. Die damit verbundenen Kosten werden als Anlaufkosten ausgewiesen.

AT&S rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 1,5 und 1,6 Milliarden Euro, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro (ohne Umsatz aus dem Werk in Ansan) bzw. 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro (inklusive Umsatz aus dem Werk in Ansan) darstellt. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 24 und 26 % liegen, was im Vergleich zur vorherigen Prognose unverändert bleibt, jedoch ohne den Beitrag aus dem Werk in Ansan.