Vossloh sichert sich 75-Millionen-Euro-Auftrag für Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko!

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat einen bedeutenden Auftrag von der marokkanischen Staatsbahn ONCF erhalten, der die Lieferung von Schienenbefestigungs- und Weichensystemen im Gesamtwert von rund 75 Millionen Euro umfasst. Dieser Auftrag ist Teil des Projekts zur Errichtung einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Casablanca und Marrakesch, die eine Länge von etwa 245 Kilometern haben wird und Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h ermöglichen soll. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum von 2024 bis 2028 geplant, wobei die ersten Schienenbefestigungen bereits in diesem Jahr geliefert werden. Die Vertragsunterzeichnung fand am 28. Oktober 2024 in Rabat statt, im Beisein hochrangiger Staatsvertreter, darunter König Mohammed VI. von Marokko und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.

Vossloh hat sich in den letzten Jahren als bevorzugter Partner für den Bau moderner und nachhaltiger Transportsysteme in Marokko etabliert. Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender von Vossloh, betonte die Bedeutung dieses Auftrags und die hohen Qualitätsstandards, die für solche Hochgeschwindigkeitsprojekte erforderlich sind. Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Marokko ist Teil einer umfassenden Strategie, die bis 2040 eine Streckenlänge von 1.300 Kilometern vorsieht.