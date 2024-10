Fuchs SE: Trotz Herausforderungen – Analysten heben Kursziel auf 48 Euro!

In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete Fuchs trotz eines leichten Rückgangs der Erlöse einen Anstieg des Gewinns. Unternehmenschef Stefan Fuchs berichtete, dass alle drei Weltregionen zur positiven Entwicklung beigetragen haben. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum in Nord- und Südamerika, während das Geschäft in China weiterhin eine Erholung zeigt. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds bestätigte der Konzernchef die Jahresziele.

Die Fuchs-Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und legte um fast 2 Prozent auf 45,46 Euro zu, was sie zu einem der größten Gewinner im MDax machte. Der operative Gewinn (EBIT) stieg im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 334 Millionen Euro, wobei die Region Nord- und Südamerika mit einem Anstieg von über 15 Prozent besonders stark abschnitt. In Europa konnte Fuchs vor allem in Deutschland und Osteuropa den operativen Gewinn steigern, während in Asien China sowie Indien und Australien einen positiven Beitrag leisteten.

Der Umsatz des Unternehmens schrumpfte bis Ende September um 1 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, was auf niedrigere Preise und negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Trotz dieses Rückgangs erfüllte Fuchs die Erwartungen der Analysten in Bezug auf die beiden Kennzahlen. Der Gewinn nach Steuern stieg um 7 Prozent auf 235 Millionen Euro, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem schwierigen Marktumfeld unterstreicht.

Insgesamt zeigt die Fuchs SE eine solide Leistung, die durch strategische Anpassungen und eine starke Marktpräsenz in verschiedenen Regionen unterstützt wird, während die Anleger auf die weitere Entwicklung im vierten Quartal und darüber hinaus blicken.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 42,19EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.