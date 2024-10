NAGA Group AG: Fusion mit Key Way Group treibt Umsatz und Effizienz an!

Die NAGA Group AG hat am 30. Oktober 2024 ihren Halbjahresbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht, der die Auswirkungen der Fusion mit der Key Way Group (CAPEX.com) beleuchtet. Diese Fusion hat zu einer signifikanten Steigerung der registrierten Nutzer, Gesamteinlagen und Handelsvolumina geführt. Im ersten Halbjahr 2024 konnte NAGA ihren Umsatz auf 31,7 Millionen Euro verdoppeln, im Vergleich zu 36,0 Millionen Euro im pro-forma-Halbjahr 2023. Diese Umsatzsteigerung ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung, die auf Rentabilität und operative Effizienz abzielt.

CEO Octavian Patrascu äußerte sich optimistisch über die Fortschritte der NAGA Group und betonte, dass die ersten operativen Synergien bereits positive Effekte zeigen. Er ist überzeugt, dass sich diese positiven Entwicklungen auch im Jahr 2025 fortsetzen werden, da das Unternehmen weiterhin auf Wachstum ausgerichtet ist.

Zusätzlich zu den finanziellen Ergebnissen kündigte NAGA an, ihre Investor Relations-Aktivitäten zu intensivieren. Regelmäßige Earnings Calls sollen künftig stattfinden, um den Kapitalmarkt transparenter über die Unternehmensentwicklung zu informieren. Der erste dieser Calls fand am 30. Oktober 2024 statt, in dem Patrascu die Halbjahresergebnisse präsentierte.

NAGA positioniert sich als führendes deutsches Fintech-Unternehmen mit einer All-in-One Finanz-SuperApp, die Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking vereint. Die Plattform ist in über 100 Ländern aktiv und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter eine physische VISA-Karte mit automatischer Kryptowährungsumrechnung und Cashback-Funktionen. NAGA strebt an, ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel zu schaffen.

Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar, was potenziellen Investoren und Interessierten einen detaillierten Einblick in die aktuelle Geschäftslage der NAGA Group AG ermöglicht.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 0,832EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.