Stabilus übertrifft Erwartungen: Umsatz und Cashflow stark gestiegen!

Die Stabilus-Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und legte um drei Prozent zu. Die vorläufigen Zahlen zeigen, dass der bereinigte Free Cashflow mit 132,8 Millionen Euro deutlich über den Markterwartungen von 85,7 Millionen Euro lag. Dieser Anstieg ist zum Teil auf den Free Cashflow von Destaco zurückzuführen, der in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 27,5 Millionen Euro betrug. Die Integration von Destaco führte zu positiven Effekten im Net Working Capital, während konzernweite Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung ebenfalls zur Verbesserung des Cashflows beitrugen.

Der Autozulieferer Stabilus hat im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September endete, eine bessere operative Leistung erzielt als von Analysten erwartet. Dies ist vor allem auf einen starken Schlussspurts und die Übernahme des Unternehmens Destaco zurückzuführen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel zwar leicht auf 157 Millionen Euro, jedoch war dieser Rückgang geringer als von Experten prognostiziert. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, was den Erwartungen entsprach.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrug das unbereinigte EBIT 22,9 Millionen Euro, was unter den Erwartungen von 33,5 Millionen Euro lag. Die Differenz ist auf die erstmalige Kaufpreisallokation für die Destaco-Übernahme und die damit verbundenen Abschreibungen zurückzuführen. Bereinigt erzielte Stabilus ein EBIT von 157,1 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 12,0 Prozent entspricht. Diese Zahlen liegen innerhalb der zuvor prognostizierten Spanne für Umsatz und EBIT-Marge.

Der Gewinn im vierten Quartal betrug 17,5 Millionen Euro, was über den Konsensschätzungen von 16,6 Millionen Euro lag. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 belief sich der Gewinn auf 72 Millionen Euro, ebenfalls über den Erwartungen von 71,2 Millionen Euro. Stabilus plant, am 11. November 2024 die vollständigen vorläufigen Jahresergebnisse zu veröffentlichen, die weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben werden.

Insgesamt zeigt Stabilus eine robuste Leistung, die durch strategische Übernahmen und effektives Liquiditätsmanagement unterstützt wird. Die positive Marktreaktion und die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse deuten auf eine stabile Zukunft des Unternehmens hin.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 35,15EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.