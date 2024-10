Valencia unter Wasser: 72 Tote und viele Vermisste nach verheerendem Unwetter!

Die Situation ist alarmierend, da viele Menschen in ihren Häusern, Büros oder Einkaufszentren eingeschlossen sind und verzweifelt um Hilfe rufen. Rettungskräfte, darunter über 1.000 Mitglieder der Militärischen Nothilfeeinheit, sind im Einsatz, um die Betroffenen zu retten und nach Vermissten zu suchen. Die Bilder der Zerstörung sind erschreckend und erinnern an kriegsähnliche Szenen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez versprach schnelle Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen, während die EU bereits ihre Hilfe angeboten hat.

In Valencia, Spanien, hat ein verheerendes Unwetter mindestens 72 Menschenleben gefordert, während zahlreiche weitere vermisst werden. Die Region Valencia, besonders betroffen, erlebte katastrophale Überschwemmungen, die durch einen sogenannten "Kalten Tropfen" verursacht wurden – ein Wetterphänomen, das im Herbst häufig auftritt und starke Regenfälle mit sich bringt. Die heftigen Niederschläge führten dazu, dass Straßen, Brücken und Gebäude überflutet wurden, während Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen wurden. Die Bürgermeisterin von Paiporta, einer der am stärksten betroffenen Städte, berichtete von Dutzenden vermissten Personen.

Parallel zu dieser Naturkatastrophe kritisiert ein Bericht der Vereinten Nationen die unzureichenden nationalen Klimamaßnahmen der Staaten, die nicht ausreichen, um die Erderwärmung signifikant zu begrenzen. Der UN-Klimachef fordert mehr Ehrgeiz in den Klimaplänen, um die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken. Die bevorstehende Weltklimakonferenz in Aserbaidschan wird als Gelegenheit gesehen, um die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu intensivieren.

In einem weiteren wirtschaftlichen Kontext hat die Viessmann-Gruppe eine Übernahme des Infrastrukturunternehmens Gritec TopCo GmbH angekündigt, um ihre Investitionen in die Energiewende zu verstärken. Diese Übernahme steht im Einklang mit Viessmanns Ziel, einen Mischkonzern aufzubauen, der sich auf die Reduktion und Speicherung von CO2 konzentriert. Die Firma Gritec, die unter anderem Trafostationen baut, wird als Schlüsselakteur für die grüne Energiewende in Europa angesehen.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Ereignisse in Spanien und die globalen Klimaherausforderungen die Dringlichkeit, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene entschlossen gegen den Klimawandel vorzugehen.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR auf ICE Futures Europe (03. Juni 2022, 02:00 Uhr) gehandelt.