Manchester United vor Trainerwechsel: Kommt Ruben Amorim als Retter?

Manchester United steht vor einem Trainerwechsel und hat in Ruben Amorim, dem Coach von Sporting Lissabon, einen potenziellen Nachfolger für Erik ten Hag gefunden. Sporting bestätigte die Anfrage von Manchester United an die portugiesische Börsenaufsicht CMV. Die Red Devils sind bereit, die vertraglich festgelegte Ablösesumme von 10 Millionen Euro zu zahlen, die Amorim einen Wechsel ermöglicht. Der 39-Jährige war bereits in der Vergangenheit als möglicher Nachfolger für Trainerpositionen bei Liverpool und Manchester City gehandelt worden.

Die Entscheidung, sich von Erik ten Hag zu trennen, fiel nach einer enttäuschenden Saison, in der Manchester United nur drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen in der Premier League verzeichnete und derzeit auf dem 14. Platz steht. Ten Hags Vertrag war erst zu Beginn der Saison verlängert worden, doch die wiederholten Misserfolge führten zur Trennung. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy feierte das Team jedoch einen klaren 5:2-Sieg gegen Leicester City im Achtelfinale des Liga-Pokals, was Hoffnung auf eine Wende gibt.