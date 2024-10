SMT Scharf AG hebt Umsatzprognose 2024 dank Joint Venture deutlich an!

Die positiven Erwartungen basieren auf den Umsätzen und dem operativen Ergebnis von Xinsha für die letzten beiden Monate des Geschäftsjahres 2024, für die zwischen 13 Millionen Euro und 18 Millionen Euro Umsatz sowie ein EBIT zwischen 1,3 Millionen Euro und 2,1 Millionen Euro prognostiziert werden. Die Auswirkungen der Konsolidierung von Xinsha könnten im Jahr 2025 noch signifikant höher ausfallen, da das Joint Venture dann für das gesamte Jahr in die Bilanz einfließen wird.

Die SMT Scharf AG hat am 30. Oktober 2024 eine deutliche Anhebung ihrer Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Der Hauptgrund für diese Anpassung ist die erstmalige Konsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd., die ab dem 1. November 2024 wirksam wird. Der Vorstand rechnet nun mit einem Konzernumsatz zwischen 87 Millionen Euro und 97 Millionen Euro sowie einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 2,8 Millionen Euro und 4,6 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen eine Umsatzprognose von 74 Millionen Euro bis 79 Millionen Euro und ein EBIT von 1,5 Millionen Euro bis 2,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Liu Jun, der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, äußerte sich optimistisch über die Geschäftspotenziale im Untertagebergbau in China. Das Unternehmen fokussiert sich auf hochmoderne Kohleminen, die innovative Bergbautechnologien nutzen. SMT Scharf bietet maßgeschneiderte Transport- und Logistiksysteme an, die den spezifischen Anforderungen der Minen gerecht werden. Durch die Zusammenarbeit mit Xinsha plant das Unternehmen, Produktentwicklung und Vertriebsaktivitäten vor Ort zu intensivieren, um Synergien zu nutzen und die Marktposition in China weiter auszubauen.

Die SMT Scharf AG ist ein führender Anbieter von Transportlösungen und Logistiksystemen für den Untertagebergbau. Das Unternehmen entwickelt und produziert entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen eingesetzt werden. Neben diesen Bahnsystemen bietet SMT Scharf auch gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau an. Mit eigenen Gesellschaften in sieben Ländern und zahlreichen Handelsvertretungen ist SMT Scharf international gut aufgestellt.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,25EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.